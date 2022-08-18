С первого сентября в школах Кузбасса будут созданы кадетские классы

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел пленарное заседание августовского педагогического совета, которое прошло в Кемеровском президентском кадетском училище.

- Мы большое внимание уделяем образованию кузбассовцев, начиная с детского сада и заканчивая вузом. Все масштабные преобразования, которые мы проводим, прежде всего в сфере образования, направлены на создание условий для жизни и обучения кузбасских детей. Мы реализуем губернаторские программы «Мой новый детский сад», «Моя новая школа», «Мой новый колледж». В рамках этих программ мы строим, реконструируем и оснащаем детские сады, школы и колледжи во всех территориях региона. Активно развиваем и спортивную инфраструктуру, создаем и реорганизуем культурные объекты, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Участие в обсуждении развития образования региона приняли более 900 человек.

Видеоприветствие участникам педсовета направил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Губернатор Кузбасса утвердил программу патриотического воспитания и объявил о создании кадетских классов в каждой школе региона с первого сентября.

Педагогический совет посетили представители образовательных организаций из Горловки. Они:

- ознакомились с работой КРИПКиПРО;

- спланировали совместную деятельность по повышению профессионального мастерства.

Огромный интерес вызвал у педагогов из Горловки центр непрерывного повышения педагогического мастерства, который создан год назад в рамках национального проекта «Образование» на базе института.