В Кузбассе пройдет кубок «Мой спорт» по интерактивному футболу

Фото: АПК.

На аэродроме «Кемерово-Северный» 21 августа состоится кубок «Мой спорт» по интерактивному футболу в FIFA-22 в рамках традиционного фестиваля «Небофест». Администрация правительства региона отмечает, что приз для победителя Кубка - 50 тысяч рублей.

Данное мероприятие будет первым в истории, проведенным в гибридном формате. Участники не только будут играть в FIFA, но и выполнять упражнения: берпи на время, чеканку мяча и «змейку».

Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету до 19.00 19 августа. Допускаются заявки от спортсменов старше 12 лет, как профессионалов, так и любителей.

Напомним, что «Небофест» - мультиформатный фестиваль, который в этом году пройдет уже в третий раз.