У льготников Кузбасса появилась возможность бесплатно получать юридическую помощь. Администрация правительства региона сообщает, что для этого создано государственное юридическое бюро Кузбасса.

Отмечено, что специалисты будут бесплатно оказывать представителям льготных категорий комплекс услуг: консультировать, составлять жалобы, заявления, ходатайства и другие правовые документы, представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

В соответствии с законом право на бесплатную юридическую помощь имеют инвалиды I и II групп, Герои России, Герои Труда, дети-сироты и другие категории граждан, полный список которых можно узнать здесь.

Обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи в государственное юридическое бюро Кузбасса можно несколькими способами: направив письменное обращение по адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 56; отправив запрос на официальную электронную почту gosurburo42@dsznko.ru; заполнив форму онлайн-обращения в разделе «Оставить обращение» на официальном сайте; по телефонам в Кемерове: 8 (3842) 55-82-52, 8 (3842) 55-82-05, 8 (3842) 55-82-25.