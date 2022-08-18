Фото: АПК.

Новокузнецк вошел в пятерку городов России - лидеров по обновлению городского электротранспорта. Рейтинг составил ВЭБ.РФ по итогам исследования динамики изменения возраста городского электротранспорта в 115 городах России.

- Мы создаем комфортные условия для жизни во всех территориях Кузбасса. Большое внимание уделяется безопасности дорожного движения: устанавливаем новые светофоры, камеры видеонаблюдения, оборудуем пешеходные переходы. У нас очень удобная транспортная логистика - легко и максимально комфортно из любой точки Кузбасса можно попасть в любой населенный пункт. Мы постоянно обновляем общественный транспорт - за последнее время появилось 1400 новых, современных, комфортных автобусов. Только в Новокузнецке с 2018 года на обновление парка и инфраструктуры городского электрического транспорта затрачено свыше 4 миллиардов рублей из федерального, регионального и городского бюджетов. На эти средства для города приобрели более 50 единиц современного и экологичного электротранспорта: 23 троллейбуса и 29 трамваев, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Основное обновление парка началось в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

В рамках нацпроекта заключены контракты на поставку еще 19 троллейбусов и 12 трамвайных вагонов. 8 трамваев и 12 троллейбусов поступят до конца 2022 года, остальной транспорт - в первой половине 2023 года.

В городе ведутся работы по капитальному ремонту трамвайных путей и объектов инфраструктуры горэлектротранспорта, запланировано строительство новых участков контактной сети в Новоильинском районе и трамвайного разворотного кольца на привокзальной площади.