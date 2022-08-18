В Кузбассе девочка спрыгнула со второго этажа ради прогулки

Жители города Березовский засняли на видео экстремальный поступок юной горожанки у одного из домов на проспекте Ленина. На записи можно четко увидеть прыжок подростка с балкона второго этажа, после которого она идет по своим делам, не получив никаких травм от «полета». Автор видеоролика также добавил, что, по словам самой девочки, она сбежала из дома, чтобы погулять.

Комментаторы данного видео удивляются поведению подрастающего поколения и просят родителей разъяснить своим чадам, что такое поведение является угрозой для их здоровья и жизни.