Фото: АПК.

Четыре проекта из Кузбасса победили в VI всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Проекты-победители будут реализованы в 2023-2024 годах в Киселевске, Полысаеве, Междуреченске и Салаире Гурьевского округа. Перед формированием и представлением заявок на конкурс каждый проект прошел голосование и общественное обсуждение.

- Мы активно работаем над тем, чтобы все муниципалитеты равномерно и полноценно развивались, как города, так и сельские территории. Наша задача - создать те условия, в которых возможно полноценно жить, работать, создавать семью, воспитывать детей, достигать своей цели. Главное, что мы стремимся сделать сегодня, - дать возможность каждому кузбассовцу развиваться там, где он родился и вырос, будь то большой город или небольшая деревня. Большая совместная работа по привлечению федеральных средств для создания комфортной среды в малых городах проводится главами муниципалитетов и представителями бизнеса, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Киселевске реконструируют экопарк «Березовая роща» в активно развивающемся жилом районе Красный камень.

В Полысаеве реконструируют городской парк имени И. И. Горовца, при этом зонируют его.

В Междуреченске в рамках проекта «Ось нового города» создадут три общественные пространства (сквер, площадь и аллею) на бульваре Пушкина, которые вместе сформируют новую пешеходную ось города.

В Салаире благоустроят центральный бульвар по ул. Матросова, чтобы превратить его в пешеходную зону от стадиона «Горняк» до парка имени Д. Попова.