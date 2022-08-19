Глава Новокузнецка получил благодарность президента РФ

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В администрации правительства Кузбасса 18 августа главе Новокузнецка вручили благодарность президента РФ за подготовку и проведение мероприятий к 200-летию Федора Достоевского. Об этом мэр Сергей Кузнецов сообщил в своем телеграм-канале.

- Очень приятно получить такую высокую оценку главы государства. Она является не только стимулом для дальнейшей работы, но и наградой для всего городского сообщества, сотрудников учреждений культуры, сотрудников литературно-мемориального музея Достоевского, почитателей творчества великого писателя, - отметил глава Новокузнецка.

Также Сергей Кузнецов добавил, что за последние пять лет Новокузнецк становился организатором множества масштабных мероприятий.

Кроме того, российские и зарубежные достоевсковеды оценили 30-летний опыт работы новокузнецкого музея и назвали его одним из ведущих центров в России по изучению жизни и творчества писателя.