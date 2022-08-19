Фото: АПК.

В Кузбассе пройдет первый международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра». Так, с 10 сентября по 30 октября Кузбасс станет площадкой первого международного театрального фестиваля-форума, направленного на сохранение и продвижение уникальной русской культуры.

В фестивале примут участие профессиональные театральные коллективы страны, студенческие, школьные, инклюзивные театры, театральные студии детских школ искусств России, а также представители Белоруссии, Франции, Чехии, Финляндии и Ирана.

- Культурное просвещение - то, что влияет на становление человека наравне с образованием. Мы уделяем этой сфере огромное внимание, создаем пространства, в которых могли бы обучаться и отдыхать не только дети, но и взрослые. В Кузбассе активно строятся и реконструируются объекты культуры. В регионе многое делается и для развития театрального искусства. На базе нашего филиала РГИСИ будем обучать сценическому искусству детей со всей Сибири и Дальнего Востока, строим театр оперы и балета. Проведение фестиваля, на котором будут представлены уникальные театральные направления разных регионов России и зарубежья, станет хорошей основой для возрождения интереса к русскому театру, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Фестиваль будет проходить в течение семи недель, каждая из которых посвящена отдельному жанру театрального искусства. Всего в программе запланировано около 400 событий.