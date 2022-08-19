Авиарейсы из Новокузнецка в Сочи стали круглогодичными. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новокузнецкий аэропорт расширил летную программу в Сочи. Традиционно сезонный авиарейс Новокузнецк - Сочи теперь стал круглогодичным. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выполнять полеты будет авиакомпания NordWind. Самолеты будут летать два раза в неделю: по средам и субботам. Также до 18 сентября в расписании останется дополнительный воскресный рейс по этому направлению.

Перелеты выполняются на самолете Boeing 737. Время в пути при вылете из Новокузнецка - 5 часов 25 минут, обратно - 4 часа 55 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что из Новокузнецка запустят дополнительные авиарейсы в Санкт-Петербург и Сочи.