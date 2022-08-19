В Кузбассе разыскали пропавшего 81-летнего мужчину. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке транспортные полицейские разыскали пропавшего 81-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

В ведомстве рассказали, что накануне в полицию поступило сообщение об исчезновении пожилого жителя, который на пассажирском электропоезде отправился на железнодорожную станцию Балыкса. Мужчина хотел собрать ягоду и лекарственные травы на горе Внук.

Отмечено, что на протяжении многих лет житель занимается сбором ягод и ранее неоднократно уходил за их сбором, он хорошо ориентируется на местности и всегда возвращался в оговоренное время.

Спустя два дня после отъезда житель сообщил родственникам, что возвращается домой. Однако он не вернулся и перестал выходить на связь. Были организованы поиски пожилого мужчины. Новокузнечанина обнаружили. Выяснилось, что он заблудился в горной местности и не смог найти дорогу домой.