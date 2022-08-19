В Кузбассе пройдет межконфессиональный турнир по волейболу

Фото: АПК.

В Кемерове 20 августа в 11.00 пройдет межконфессиональный турнир по волейболу на базе ледового дворца «Кузбасс». Администрация правительства региона сообщает, что встретятся шесть команд, вход свободный.

Отмечено, что турнир пройдет в третий раз. В составе каждой команды будут играть представители разных вероисповеданий. Данные соревнования способствуют укреплению межконфессионального согласия в Кузбассе, поддержанию межнационального мира. Идея его проведения была предложена муфтием духовного управления мусульман Кемеровской области Тагиром Бикчантаевым в 2020 году на заседании межконфессионального совета при губернаторе Кузбасса.

Все игроки турнира получат награды, а в завершение соревнований участники соберутся за общим столом с национальными блюдами.