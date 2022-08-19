В Кузбассе будет создана единая программа презентации вузов для привлечения абитуриентов со всей России и из-за рубежа

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Во время рабочей встречи губернатор Кузбасса и ректор КузГТУ обсудили итоги приемной кампании 2022 года и стратегию повышения привлекательности кузбасских университетов среди абитуриентов из регионов России и зарубежья.

- Нужно создать единую программу презентации вузов для привлечения абитуриентов со всей России в регион. Экономике Кузбасса нужны молодые специалисты. У нас есть прекрасная база для обучения по разным направлениям. Мы создаем кластеры мирового уровня, только в модернизацию КузГТУ будет вложено два миллиарда рублей. Будущим студентам страны нужно продемонстрировать, какими техническими возможностями обладают вузы Кузбасса, какие созданы лаборатории для исследовательской деятельности. Необходимо сделать презентации об условиях проживания и отдыха в Кузбассе. Работу по привлечению студентов на следующий учебный год нужно начинать уже с 1 сентября, - подчеркнул Сергей Цивилев.

В этом году 15 % первокурсников - студенты из других регионов: Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края, Республик Тыва и Коми.

В КузГТУ в рамках соглашения с китайскими университетами будет обучаться 108 человек из КНР (11 аспирантов и 97 бакалавров).

В КузГТУ будет продолжена работа по освоению космических технологий.

Сейчас студенты и преподаватели начинают работу над новым проектом - созданием датчиков, которые позволят определить оставшийся ресурс службы стыковочного модуля МКС.