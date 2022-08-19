Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Кузбасс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заморозки и зарядившие дожди скоро покинут Кузбасс. Об этом рассказали синоптики кемеровского гидрометцентра.

По словам метеорологов, перемены в атмосфере, хотя поначалу и незаметные, начнутся с воскресенья, а с 24 августа в регионе ожидают солнечную, теплую августовскую погоду.

Отметим, что в данный момент погоду по области определяет холодная воздушная арктическая масса. Заток холода поступает в Кузбасс с северо-востока.

Ранее « Комсомолка» сообщала, что в предстоящие выходные дни в регионе ночью ожидаются заморозки до 0…-2 градусов.