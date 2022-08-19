Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам с 22 по 26 августа

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса с 22 по 26 августа текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

Так, 22 августа можно будет обратиться к Олегу Токареву - министру угольной промышленности Кузбасса по телефону 8 (3842) 58-21-08. 23 августа принимает вопросы жителей региона Андрей Ариткулов - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 36-33-78.

В среду, 24 августа, примет обращения кузбассовцев Сергей Алексеев - заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма. Заявления принимаются по телефону 8 (3842) 58-36-46. В четверг, 25 августа, будет общаться с гражданами по телефону 8 (3842) 58-72-67 Елена Чурина - начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса. В пятницу, 26 августа, ответит на вопросы жителей Алексей Гришин - министр труда и занятости населения Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 35-41-60.