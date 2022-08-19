Жители Юргинского муниципального округа организовали митинг в поддержку спецоперации

Фото: АПК.

Жители Юргинского муниципального округа на площади проскоковского центрального дома культуры организовали митинг-концерт в поддержку спецоперации российской армии на Украине. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Ветераны, молодежь, представители власти, предприниматели пришли с флагами и транспарантами, где была изображена буква Z. Творческие коллективы округа исполнили патриотические песни. Для детей организовали мастер-классы, игровую площадку, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, рисунков, художественной литературы.

Напомним, в Кузбассе продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки. Сбор организовали в середине июля по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей. За это время в общей сложности собрали 29 миллионов 241 тысячу рублей.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами.

Полное наименование: автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов».

Краткое наименование: АНО «АИСП».

ИНН 4205407740.

Счет 40703810326000001325.

БИК 043207612.

Корр. счет 30101810200000000612.

Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк».

Кроме того, перечисление можно сделать по QR-коду.