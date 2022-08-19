Кузбассовцев приглашают посмотреть «Сирень»

«Сирень» зрители увидят в рамках литературно-музыкального концерта. Фото: архив театра.

В Кузбассе пройдет международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра». В его рамках 19 сентября 2022 года состоится литературно-музыкальный концерт, на котором зрителям покажут «Сирень» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра и литературного театра «Слово».

«Сирень» - особенно трепетный и проникновенный романс Рахманинова. В нем отразились юношеские впечатления об имении родственников - Ивановке, где композитор провел несколько лет. Писатель Юрий Нагибин воплотил воспоминания о «странном лете, когда запоздало и мощно забродило сиреневое вино» в своем рассказе и сценарии для фильма о жизни композитора. Позже вместе с режиссером Андреем Кончаловским он переработал свои произведения в кинороман «Белая сирень», но фильм так и не был снят.