«Укрыться негде»: кемеровчане раскритиковали новые автобусные остановки

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Жители Кемерова остались недовольны новыми остановочными пунктами, установленными в городе. Соответствующие сообщения появились в комментариях в телеграм-канале мэра в соцсетях.

Глава города Илья Середюк накануне рассказал, что в Кемерове в ходе ремонта дорог обновляют не только асфальт, но и знаки, разметку, автобусные остановки. Так, в этом сезоне было установлено 22 современных остановочных павильона со скамейками, урнами и информационными стендами. Новые остановки появились на улице Троллейной, в жилых районах Кедровка, Пионер и Лесная Поляна.

В комментариях жители города в ответ сообщили мэру, что новые остановки очень маленькие и в час пик там не помещаются все пассажиры, ожидающие транспорта.

- Очень маленькая остановка на пятой поликлинике, народа много, а укрыться негде, и от ветра не спасет, - написал один из пользователей.

- Все это, конечно, хорошо, но вот непогоду в этих павильонах переждать не удастся, - сказано в другом сообщении.

Еще один пользователь заметил, что практически все новые остановки, установленные в прошлом году, «сейчас выглядят удручающе»: они изрисованы, обклеены рекламными листовками и стекла у них не помыты с весны.