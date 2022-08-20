В Кузбассе 16-летний подросток пропал в лесу

В Кузбассе пропал без вести 16-летний подросток. Два дня назад он ушел в лес и не вернулся.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Кузбасс», он ушел в лес в районе деревни Карачарово в Чебулинском районе 18 августа.

Рост юноши - 160 см, он нормального телосложения, у него темно-русые волосы, карие глаза.

Подросток был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны, черные резиновые сапоги.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.