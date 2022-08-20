В Кузбассе рекомендовали вернуть масочный режим

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Роспотребнадзор Кузбасса рекомендовал вернуть в регионе масочный режим. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Рекомендация связана с ростом заболеваемости коронавирусом. Чтобы снизить темпы распространения инфекции, жителям области советуют носить маски в больницах, транспорте и других общественных местах, мыть и дезинфицировать руки, а также пройти вакцинацию. Рекомендации касаются всех граждан, но в особенности людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в России зарегистрировано девять вакцин против новой коронавирусной инфекции. Все они формируют иммунитет против СОVID-19 и дают возможность не заразиться или легко переболеть.

На данный момент в регионе первую дозу вакцины получили 1 252 600 человек, двукратно привиты 1 125 400 человека.