Новокузнецк вышел в лидеры всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

На данный момент южная столица Кузбасса занимает первую строчку в рейтинге масштабного экологического мероприятия «#ВЫБИРАЮЧИСТЫЙВОЗДУХ».

С 1 июня по 22 сентября 2022 года проходит всероссийская акция «Выбираю чистый воздух», направленная на снижение выбросов при использовании личного автотранспорта с традиционными видами топлива. Задачей акции является трансляция мер и вовлечение населения в реализацию федерального проекта «Чистый воздух».

Напомним, что целью проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» является кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в двенадцати российских промышленных центрах. Достигнуть этого планируется за счет мероприятий по снижению выбросов промышленных предприятий, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.

В рамках акции жителям регионов предлагается начать использовать альтернативные способы передвижения по городу на открытом воздухе (ходьбу, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и прочее), фиксировать пройденные маршруты (километры) и делать публикации в социальных сетях с хештегом #выбираючистыйвоздух.

На сайте акции транслируются счетчик пройденных километров участниками и, как следствие, полученные показатели (тонны) не выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих веществ.

По итогам акции 22 сентября, в День всемирного отказа от автомобиля, будут объявлены города-лидеры и награждены почетными дипломами.

Акцию #выбираючистыйвоздух поддержал глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов, его километры, а также километры спортивных коллег из администрации пошли в общую копилку рекордов. На сегодня их 106.

В рамках XXXV городской спартакиады работников организаций, учреждений и предприятий Новокузнецка «ЕВРАЗ» организовал забег «Дай пять»: тысяча человек пробежала по пять километров, 500 ребятишек - по одному километру.

Всего на сегодняшний день новокузнечане общими усилиями преодолели 61 тысячу 334 километра.