В Кузбассе пропавшего в лесу 16-летнего подростка нашли в соседнем селе

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Чебулинском районе нашли живым пропавшего два дня назад 16-летнего подростка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Юноша пропал в лесу в районе деревни Карачарово 18 августа. Находясь вместе с родственниками на сборе шишек в тайге, он ушел на соседний стан и пропал. Подростка искали два дня, в масштабной поисковой операции были задействованы полицейские, представители других ведомств, местные жители, волонтеры.

В итоге парня нашли в селе Чумай. Подросток, увидев участкового, попытался убежать, но был остановлен. По предварительным данным, парень ушел от родственников с места сбора кедровых шишек после ссоры и не хотел возвращаться.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.