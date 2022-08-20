В городах Кузбасса ослабили ограничения по коронавирусу из-за празднования Дня шахтера

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе ослабили коронавирусные ограничения ради празднования Дня шахтера. Соответствующее распоряжение губернатора Сергея Цивилева опубликовано на сайте областного правительства.

Документ разрешает проведение мероприятий, посвященных Дню шахтера, 26 августа с 7.00 до 23.00 в Кемерове, Новокузнецком и Полысаевском городских округах.

Кроме того, 27 и 28 августа разрешено организовывать праздники во всех муниципалитетах в соответствии с утвержденными ранее планами мероприятий. При этом отмечается, что количество участников на одной площадке не должно превышать 500 человек одновременно.

В распоряжении отмечено, что документ не противоречит другому распоряжению губернатора - о введении в регионе из-за коронавируса режима «Повышенная готовность».