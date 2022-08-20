Рекорд Кузбасса установлен: на фермерском фестивале приготовили 10-метровый шашлык

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове приготовили шашлык длиной более 10 метров, что является рекордом Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Огромный шашлык был сделан во время фермерского фестиваля «Свое», который проходит сегодня на бульваре Строителей. Несколько человек одновременно нанизывали мясо на шампуры, а потом составили из него гигантский шашлык. Его длина составила 10 метров 40 сантиметров. Попробовать готовый шашлык смогли все желающие.

Фото: администрация г. Кемерово

Напомним, что предыдущий рекорд был поставлен этой весной на закрытии горнолыжного сезона в Шерегеше. Длина приготовленного там шашлыка составила семь метров.