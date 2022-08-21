Девять тысяч гектаров леса высадили в Кузбассе за четыре года

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасс отметили за активное восстановление лесов. Итоги работы региона оценили специалисты органов государственного управления лесами СФО.

С начала 2022 года высажено уже 540 гектаров лесов, в планах высадить еще 1,66 гектара компенсационных лесов. А всего за четыре года только по нацпроекту «Экология» территория Кузбасса приросла девятью тысячами гектаров леса.

- На сегодняшний день в регионе достигнут 100-процентный баланс между убытием и восстановлением лесов. И даже наметилась положительная динамика. Это позволяет сохранять и приумножать для потомков лесное богатство Кузбасса, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.