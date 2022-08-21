Трое кузбассовцев заблокировали спешившую на вызов скорую за неработающую сирену и мигалку

Полицейские Березовского проводят проверку по конфликту, который устроили с бригадой скорой трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инцидент произошел вечером в субботу, 20 августа. Сигнал от диспетчера медицинской организации, что неизвестный препятствует проезду скорой помощи на улице Волкова поступил в дежурную часть в 22.17. На место происшествия отправились полицейские и бойцы Росгвардии.

Полицейские установили, что 39-летний водитель автомобиля Toyota посчитал, что скорая спешит на вызов не по регламенту - без сирены и мигалок, чем нарушает ПДД, и стал мешать ее проезду, высказывая претензии в адрес водителя медицинского автомобиля. Когда словесный конфликт разгорелся, владелец иномарки перегородил дорогу своей машиной, чем заблокировал дальнейшее движение скорой. Здесь на помощь рьяному блюстителю ПДД поспешили и два его нетрезвых пассажира. Чем бы закончился конфликт, неизвестно, если бы на помощь бригаде медиков не подоспели силовики.

- Трое нарушителей были доставлены в ОМВД России по городу Березовскому для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе главка кузбасской полиции.

Также сотрудники ГИБДД обнаружили у водителя автомобиля Toyota не оплаченные в установленное время штрафы. За уклонение от исполнения административного наказания на мужчину составили протокол, и теперь ему грозит либо удвоение штрафов, либо арест на срок до 15 суток.