Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2022 14:27

Трое кузбассовцев заблокировали спешившую на вызов скорую за неработающую сирену и мигалку

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА

Полицейские Березовского проводят проверку по конфликту, который устроили с бригадой скорой трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инцидент произошел вечером в субботу, 20 августа. Сигнал от диспетчера медицинской организации, что неизвестный препятствует проезду скорой помощи на улице Волкова поступил в дежурную часть в 22.17. На место происшествия отправились полицейские и бойцы Росгвардии.

Полицейские установили, что 39-летний водитель автомобиля Toyota посчитал, что скорая спешит на вызов не по регламенту - без сирены и мигалок, чем нарушает ПДД, и стал мешать ее проезду, высказывая претензии в адрес водителя медицинского автомобиля. Когда словесный конфликт разгорелся, владелец иномарки перегородил дорогу своей машиной, чем заблокировал дальнейшее движение скорой. Здесь на помощь рьяному блюстителю ПДД поспешили и два его нетрезвых пассажира. Чем бы закончился конфликт, неизвестно, если бы на помощь бригаде медиков не подоспели силовики.

- Трое нарушителей были доставлены в ОМВД России по городу Березовскому для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе главка кузбасской полиции.

Также сотрудники ГИБДД обнаружили у водителя автомобиля Toyota не оплаченные в установленное время штрафы. За уклонение от исполнения административного наказания на мужчину составили протокол, и теперь ему грозит либо удвоение штрафов, либо арест на срок до 15 суток.