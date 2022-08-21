Коронавирус в Кузбассе на 21 августа 2022 года: 536 человек заболели за сутки

В Кузбассе продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусом. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 536 жителей региона. Всего на 21 августа 2022 года лечение от коронавируса получают 3938 человек. Один человек за минувшие сутки скончался. Об этом сообщает кузбасский центр ситуационного мониторинга по развитию эпидситуации по COVID-19.

Всего в Кемеровской области на сегодняшний день с начала пандемии (с марта 2020 года) коронавирусом заразились 173 888 человек. Из них 2 560 человек скончались.