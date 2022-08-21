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Общество21 августа 2022 14:53

Крупный кузбасский город на два дня останется без холодной воды

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА

В Белове на двое суток отключат холодную воду. Ограничение водоснабжения потребовалось из-за переключения отремонтированного участка магистрального водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Воду отключат во всех районах Белова за исключением поселков Грамотеино и Бачатский.

- Мероприятия проводятся с целью модернизации инженерных сетей, - подчеркнули в мэрии Белова.

Подача воды прекратится в среду, 24 августа, в 00.10, и в краны горожан она начнет возвращаться в четверг, 25 августа, после 23.30.