Крупный кузбасский город на два дня останется без холодной воды

В Белове на двое суток отключат холодную воду. Ограничение водоснабжения потребовалось из-за переключения отремонтированного участка магистрального водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Воду отключат во всех районах Белова за исключением поселков Грамотеино и Бачатский.

- Мероприятия проводятся с целью модернизации инженерных сетей, - подчеркнули в мэрии Белова.

Подача воды прекратится в среду, 24 августа, в 00.10, и в краны горожан она начнет возвращаться в четверг, 25 августа, после 23.30.