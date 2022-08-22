Фото: АПК.

В Кузбассе состоялся двухдневный фермерский фестиваль «Свое». В фестивале приняли участие 100 фермеров из Кузбасса и соседних регионов.

- Мы уделяем большое внимание поддержке малого бизнеса, в том числе в сфере сельского хозяйства. Именно фермеры вносят значимый вклад в рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, а значит, и в продовольственную обеспеченность Кузбасса. Кроме того, они создают рабочие места, активно участвуют в социальной жизни своих населенных пунктов, развивают собственные бренды. Фестиваль «Свое» - это хорошая возможность найти новых покупателей, повысить узнаваемость продукции своего бренда, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

На фестивале можно было приобрести молочные продукты, мясные деликатесы, мед, яйца, кондитерские изделия, продукцию для здорового питания.