Кузбасские технологические проекты в сфере искусственного интеллекта и машиностроения получат федеральные гранты

Фото: АПК.

Фонд содействия инновациям подвел итоги нескольких конкурсных программ. Администрация правительства региона сообщает, что среди технологических проектов, рекомендованных к финансированию, есть три кузбасских.

Так, победило новокузнецкое предприятие «Евроэлемент», которое 20 лет производит большую номенклатуру фильтров для карьерной, грузовой, горной шахтной, сельскохозяйственной, а также специальной техники. Мера господдержки в виде гранта в 30 миллионов рублей позволит предприятию расширить линейку расходных материалов для зарубежной техники, недоступных для поставки в Россию в условиях санкций.

В сфере искусственного интеллекта победило еще два кузбасских проекта, которые получат до 800 тысяч рублей на прохождение интенсивного бизнес-обучения для развития команд и проекта.

Узнать об этих и других программах Фонда содействия инновациям можно здесь или по телефону 8 (3842) 77-88-99.