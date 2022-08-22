В Кузбассе присоединились к празднованию Дня Государственного флага России. Фото: АПК.

В Кузбассе присоединились к празднованию Дня Государственного флага России. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Разноплановая праздничная программа пройдет в Кемерове. Около Кемеровского президентского кадетского училища в 10.00 стартовал велопробег, с флагами РФ проехали спортсмены спортивной школы олимпийского резерва №2. Также участники патриотического автопробега Кемерово - Новокузнецк стартовали от Московской площади в 11.45.

С 12.00 проходит выставка фотографий всероссийских флешмобов с флагом Российской Федерации «Цвета Российского Флага» в линейном парке бульвара Строителей. В 14.00 волонтеры в одежде цветов Государственного флага выстроятся в виде буквы «Z» на набережной Кировского района. Традиционная акция «Флаг державы - символ славы!» стартует на площади у цирка в 17.00. Активисты и волонтеры города развернут 20-метровый триколор под звуки гимна РФ.

Также запланирован ряд торжественных мероприятий в разных районах Новокузнецка. Участники патриотической акции «Три цвета Родины» исполнят гимн РФ на площади общественных мероприятий Новоильинского района в 16.00. Праздничный концерт пройдет в Саду Алюминщиков в 18.00.

Автомобилисты Ленинска-Кузнецкого организовали акцию в честь Дня Российского флага. В 10.00 около 20 автомобилей с развевающимися флагами стартовали от стелы на въезде в город и стройной колонной проехали по улицам города.

Праздничный день в Осинниках начался с торжественных линеек, под гимн РФ были подняты флаги на двух площадках. Кульминацией праздника стали две акции, в ходе которых 100 осинниковцев пронесли по центральной улице Победы полотно триколор размером 25*4, а участники автопробега, выстроившись в соответствующей цветовой гамме машин, проехали по ул. Советской.

Воспитанники дневного лагеря на базе школы №1 В Калтане провели арт-акцию «Триколор во весь двор». Также дети, школьники, члены молодежного парламента, активисты, общественники, ветераны, представители предприятий и организаций прошли по проспекту Мира и пронесли флаг длиною 50 метров через весь город.