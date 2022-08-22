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Происшествия22 августа 2022 8:16

В Кузбассе осудили автомобилиста, который насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе осудили автомобилиста, который насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП.

В Кузбассе осудили автомобилиста, который насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевском округе осудили 29-летнего автомобилиста, который насмерть сбил мужчину на обочине дороги и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в конце марта 2021 года произошло ДТП на автодороге село Терентьевское - село Большая Талда в Прокопьевском муниципальном округе. Мужчина управлял автомобилем Toyota Allex, наехал на 35-летнего жителя, который находился возле припаркованного на обочине автомобиля УАЗ с включенными сигналами аварийной остановки. Он скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель иномарки скрылся с места ДТП. Его задержали сотрудники ГИБДД по горячим следам. Медицинское освидетельствование показало, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный эксперимент подтвердил, что мужчина мог избежать наезда на пешехода, если бы соблюдал ПДД. Уголовное дело было направлено в суд, который признал жителям виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, он обязан выплатить супруге погибшего мужчины компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.