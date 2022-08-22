Тайбоксеры Кузбасса завоевали семь наград на первенстве мира в Малайзии

Фото: АПК.

На первенстве мира в Малайзии тайбоксеры Кузбасса завоевали семь наград, среди них пять золотых и две бронзовые медали. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что кузбасские спортсмены в очередной раз подтвердили, что они лучшие не только в России, но и в мире. Также уточнил, что с талантливой молодежью работают тренеры высшей квалификации, которые передают ребятам свои знания и любовь к спорту.

Так, среди юниоров кемеровчанка Елизавета Заварзина в весовой категории 42 кг выиграла золото. Бронзу взял спортсмен из Прокопьевска Даллер Шрайнер в весовой категории 51 кг. Золото завоевал Сергей Колодин в весовой категории 91+ кг. Еще одну бронзовую медаль выиграла Яна Рыбникова в весовой категории 60 кг.

Среди старших юношей в весовой категории 38 кг выиграл золотую награду прокопчанин Александр Шестопалов. В финале в весовой категории 40 кг нокаутировал филиппинца Евгений Пономарев. Обладателем золотой награды в весовой категории 67 кг стал Артем Володин. На мировом первенстве кузбасские спортсмены выступали под руководством тренера Михаила Главинского.

В регионе этим видом единоборств занимаются более трех тысяч юных кузбассовцев, работают 35 высококлассных тренеров, трое из которых имеют звание «Заслуженный тренер России».