За сутки в Кузбассе выявили 603 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 603 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 586 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 175 078 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 168 474 человека выздоровели, 2 563 скончались, 4 041 гражданин находится на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.