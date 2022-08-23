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Общество23 августа 2022 2:17

За сутки в Кузбассе выявили 603 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 175 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 603 новых случая коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 603 новых случая коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 603 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 586 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 175 078 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 168 474 человека выздоровели, 2 563 скончались, 4 041 гражданин находится на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.