В кузбасском городе мать и сын погибли от отравления угарным газом

Фото: Telegram/shkarabeinikov_prk.

В Прокопьевске 21 августа двое жителей погибли в частном доме от отравления угарным газом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Максим Шкарабейников.

- Предварительно, мать и взрослый сын топили печь, - отметил мэр Прокопьевска.

Градоначальник призвал жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила противопожарной безопасности:

- следить за исправностью печи и электропроводки, не перегружать электросеть;

- регулярно проверять печи и дымоходы на отсутствие трещин;

- не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать детям надзор за ними;

- очищать от сажи дымоход и печь не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Кроме того, Максим Шкарабейников добавил, что с наступлением сезона закладки овощей и домашних заготовок в погреба также следует быть предельно осторожными при просушке овощехранилища.