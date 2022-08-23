В Кемерове житель через суд добился восстановления на работе после незаконного увольнения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове под контролем судебных приставов незаконно уволенный сотрудник завода восстановлен в должности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что сотрудник завода работал в должности автоматчика. Его незаконно уволили якобы из-за прогула. Оказалось, что выходные дни были объявлены рабочими для всех работников предприятия, а житель отсутствовал на рабочем месте. Однако мужчину не ознакомили с данным приказом. Он обратился в суд.

Суд признал приказ об увольнении незаконным, обязал работодателя восстановить мужчину в должности автоматчика. После чего жителя восстановили в должности.