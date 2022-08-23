В Кузбассе родителям вернули ребенка, который уехал на велосипеде и заблудился. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске полицейские вернули родителям ребенка, который уехал на велосипеде кататься и заблудился. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что вечером на одной из центральных улиц наряд патрульно-постовой службы полиции заметил семилетнего ребенка. Мальчик пытался самостоятельно отремонтировать сломавшийся велосипед. Правоохранители предложили ребенку отвезти его по месту жительства, но он не мог вспомнить свой адрес.

Прибывшим инспекторам ПДН велосипедист пояснил, что поехал кататься и незаметно для себя оказался далеко от дома, в незнакомом районе города. Обратную дорогу ребенок не помнил, при этом у него сломался двухколесный транспорт. Полицейские установили личность малыша и адрес его проживания. Его доставили домой и передали родителям.

Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с ребенком и его законными представителями.