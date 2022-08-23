Кузбассовцы собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

Фото: АПК.

Кузбассовцы помогают собраться в школу детям Горловки, организуют сбор теплых вещей, связанных своими руками, а также перечисляют средства на восстановление разрушенной инфраструктуры. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Общественные организации, предприятия и учреждения региона подключились к благотворительному марафону «Соберем детей Горловки в школу», который организован по инициативе Союза женщин Кузбасса в рамках региональной акции «Помоги собраться в школу».

Из Кузбасса к началу нового учебного года в Горловку придут новые ранцы с необходимыми школьными принадлежностями, канцелярские товары, книги, одежда и обувь, комплекты спортивной и школьной формы, игрушки. Кроме того, письма кузбассовцев детям Донбасса с пожеланиями успехов в учебе вложены в каждую коробку.

К акции «Бабушкина забота» присоединился Ленинск-Кузнецкий. Члены совета ветеранов, совета женщин и волонтеры «серебряного» возраста центра социального обслуживания населения собрали 160 носков, рукавицы, кофточки, палантины и другие теплые вязаные вещи для жителей ДНР и ЛНР.

Общероссийский народный фронт запустил проект «Все для победы» для поддержки солдат и жителей ДНР и ЛНР. Необходимые для воинских подразделений и жителей вещи можно принести в региональные отделения народного фронта.

Также оказать поддержку можно с помощью денежного перевода через форму на сайте проекта.

Отметим, что в Кузбассе продолжается сбор, который организовали в середине июля по инициативе прокопчанина Виталия Дуды. Он недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Кузбассовцы уже перечислили 29 миллионов 667 тысяч рублей.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов».

Краткое наименование: АНО «АИСП».

ИНН 4205407740.

Счет 40703810326000001325.

БИК 043207612.

Корр. счет 30101810200000000612.

Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.