300 кузбасских кедров высадят на острове-граде Свияжске в Татарстане

Фото: АПК.

Сегодня, 23 августа, на остров-град Свияжск в Татарстане прибыла машина с саженцами. Кедры высадят в парке Богородице-Успенского мужского монастыря, построенного в 1556 году и признанного объектом ЮНЕСКО. Администрация правительства региона отмечает, что в рамках договора о сотрудничестве, который подписали губернатор Кузбасса и президент Татарстана, власти республики создадут кузбасский бор в историческом месте.

Более двух суток большегрузным транспортом везли саженцы сибирского кедра в Татарстан. Кедрам по 10 лет, каждый высотой чуть более метра. Их вырастили в школьном отделении Анжерского лесного питомника.

Глава региона Сергей Цивилев отметил, что Кузбасс с Татарстаном связывает давняя дружба и тесные социально-экономические партнерские связи. Сибирские кедры не только украсят территорию монастыря, но и через века будут знаком нерушимой дружбы между субъектами.