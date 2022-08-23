Более 200 тысяч школьников прошли кузбасские туристические маршруты

В рамках программ школьного познавательного туризма в Кузбассе разработаны и реализуются обзорные, тематические, культурно-познавательные и промышленные экскурсии для детей разного возраста.

- У нас уникальный регион с богатой историей и природой. И очень важно, чтобы подрастающее поколение знало свой родной край. Поэтому необходимо развивать детский туризм. Ребята должны знать историю, культуру Кузбасса, героев своей малой родины и гордиться ими. Для этого у нас разработаны и реализуются специальные проекты и программы. В этом году в них приняло участие более 200 тысяч школьников, - рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Министерство образования Кузбасса разработало более 50 учебно-тематических экскурсионных маршрутов по родному краю в рамках проекта «Люби и знай родной Кузбасс!».

В Кузбассе реализуются:

- проект «Сердце Кузбасса - Кемерово», где школьники знакомятся с достопримечательностями столицы региона;

- культурно-познавательный маршрут с профориентационным уклоном «Путь к успеху»;

- проект «Вершины воинской славы». Свыше пяти тысяч школьников ежегодно поднимаются на вершины Кузнецкого Алатау, которым присвоены имена кузбассовцев - Героев Советского Союза и России;

- всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги Победы».

В Кузбассе прошел всероссийский слет юных туристов. Его участниками стали свыше 200 юных туристов в составе 19 команд из разных регионов России, а также ребята из Донецкой народной республики.