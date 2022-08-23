Сбережения клиентов РСХБ на накопительных счетах увеличились на 44,6 процента

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Аналитики РСХБ исследовали сберегательные портфели своих клиентов. Прирост сбережений клиентов банка по итогам первого полугодия 2022 года составил 107 миллиардов рублей, что на 9,1 процента больше в сравнении с итогами первого полугодия 2021 года. Особый всплеск активности наблюдается на накопительных счетах клиентов, сумма на которых увеличилась на 44,6 процента.

По мнению аналитиков банка, эта тенденция говорит о том, что клиенты адаптировались к новым условиям, стали внимательнее относиться к своим расходам и диверсифицировать сберегательный портфель. А так как банковский сектор показал свою устойчивость, несмотря на события 2021 и 2022 годов, то именно поэтому клиенты выбирают в качестве надежного инструмента сбережений банковские вклады и текущие счета. Привлекательнее стали и альтернативные инструменты сбережений, так как они дают защиту от инфляции.

- Клиенты вкладывают средства не только в консервативные инструменты, такие как недвижимость, но и в инвестиционные бумаги и драгоценные металлы. Например, продажи в банке золотых слитков (в граммах) за первое полугодие 2022 года увеличились в 22 раза, а объем продаж золотых инвестиционных монет (в граммах) в первом полугодии 2022 по сравнению с первым полугодием 2021 увеличился на 30 процентов, - добавляет директор департамента операций на финансовых рынках Сергей Фетисов.

Востребованность банковских услуг среди россиян постоянно растет, и это во многом также связано с расширением продуктовой линейки и появлением новых предложений для розничных клиентов. Сейчас в режиме реального времени 24/7 можно управлять своими сбережениями, к тому же выбор инструментов для сохранения накоплений стал очень обширным: от высокодоходных вкладов до счетов с гибким управлением.

Партнерский материал.

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