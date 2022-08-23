Табун лошадей напугал водителей на кузбасской трассе

В Междуреченске лошади выбежали на дорогу во время движения автомобилей. Один из водителей, ставший очевидцем произошедшего, выложил в социальных сетях запись с видеорегистратора, на которой видно неожиданное появление нескольких коней. Вовремя нажав на педаль тормоза, мужчина смог избежать ДТП.

- Как такое возможно? Экоцентр «Кузнецкий Алатау» (Междуреченск) выгуливает лошадей. Мне чуть машину не затоптали, - возмутился автор.

Под видео комментаторы принялись защищать парнокопытных, говоря, что автомобили повсюду, а животным податься некуда. Также они добавили, что в Кузбассе много лесных обитателей, поэтому всегда нужно ехать с осторожностью. Упомянули и о том, что на улицах городов и поселков можно встретить самых разных зверей и довольно часто. А в кузбасском Прокопьевске лошади вообще гуляют без присмотра, животные питаются из мусорных баков и оставляют возле себя отходы.

- Скажи «спасибо», что лось на капот не сел,- прокомментировал один из интернет-пользователей.