Производство молочных продуктов и мясопереработка вошли в топ отраслей для роботизации - РСХБ

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Эксперты Россельхозбанка оценили потенциал массовой роботизации производства продуктов питания и определили перечень отраслей в России, где внедрение робототехники имеет большой потенциал для развития. И хотя роботы не способны полностью заменить человеческий труд, они уже сейчас помогают оптимизировать и ускорить производственные процессы. Сегодня роботы проникают во многие сферы АПК: никого не удивляют роботизированные системы доения, роботы-антропоморфы на мясоперерабатывающих предприятиях, вертикальные* (многоуровневые) фермы, которые функционируют без участия человека. По прогнозам аналитиков банка, в перспективе десяти лет роботизация затронет все основные подотрасли АПК, и отдельные продукты будут путешествовать «от поля до порога» при минимальном участии человека.

Первое полностью роботизированное предприятие появилось именно в сегменте производства сырокопченых колбас. Помимо мясопереработки, перспективными отраслями для перехода на роботизированную модель производства могут быть молочное скотоводство и производство молочных продуктов, которые все больше интегрируются в рамках единых холдингов. Молочная отрасль, как и мясопереработка, интенсивно использует труд и производит маржинальные продукты (сыры, сливочное масло, йогурты). В растениеводстве первыми полностью роботизированными предприятиями могут стать вертикальные фермы, производящие салаты для гиперлокального потребления внутри крупных городов.

Однако, несмотря на очевидные плюсы роботизации - рост производительности труда, высвобождение земли, конечной точкой в развитии этого тренда, как и тренда цифровизации, вряд ли будет полное вытеснение рабочей силы из отдельных подотраслей АПК. Скорее, через 10-20 лет произойдет поляризация: массовые дешевые продукты будут производится на больших роботизированных предприятиях, а продукты для вдумчивого потребления, особенно для канала HoReCA, - на небольших фермах, - отмечает руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Партнерский материал.

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