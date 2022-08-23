В Кузбассе завершился сезон международной студенческой стройки. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Трудовой семестр проходил на объектах культурно-образовательного комплекса, «Кузбасс-арены», Притомской набережной, парка имени маршала Жукова.

- Ребята помогали строить ключевые объекты в Кемерове. Для бойцов строительный сезон - это возможность внести вклад в развитие региона. Очень важно, что они сознательно к этому подходят. К тому же для них это возможность хорошо провести время, найти новых друзей, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В этом году в Кузбасс приехали студенты из Алтайского и Пермского краев, Пензенской, Омской, Иркутской, Новосибирской, Воронежской, Самарской и Костромской областей, Москвы, а также иностранные студенты из Казахстана, Таджикистана и Белоруссии.