В Кемерове загорелся отечественный автомобиль

Фото: ГУ МЧС по Кузбассу.

В Кемерове 24 августа в 3.54 произошел пожар в машине ВАЗ-2114 на улице Спартака. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что легковой автомобиль горел открытым пламенем на момент прибытия первого подразделения. В результате снаружи обгорело лакокрасочное покрытие, внутри салон выгорел полностью.

Причина произошедшего устанавливается. Пожар ликвидировали в 4.04. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались четыре человека и одна единица техники.