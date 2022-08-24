Кузбасские предприятия увеличили эффективность работы на 27 %

Фото: АПК.

Нацпроект «Производительность труда» помог кузбасским предприятиям увеличить эффективность работы на 27 %. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Глава региона провел совещание с руководителями крупных компаний из базовых несырьевых отраслей экономики, работающих в Кузбассе. Участники обсудили пути повышения эффективности производств и роста заработной платы сотрудников.

В нацпроект «Производительность труда» Кузбасс вступил одним из первых в стране - в 2019 году. За это время улучшили производство уже 65 компаний, более половины из них относятся к сфере обрабатывающих производств.

В регионе установленным критериям нацпроекта соответствует еще 121 компания, из них 51 предприятие в сфере обрабатывающих производств, 27 транспортных, 20 строительных организаций, 13 сельскохозяйственных предприятий, 10 - из сферы торговли.