Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Кузбассе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году в Кузбассе август начался как лето, а заканчивается как осень. Об этом рассказали в кемеровском гидрометцентре.

По словам синоптиков, сентябрь, судя по предварительному прогнозу, продолжит прохладную эстафету августа. В начале месяца ожидаются холодные ночи, туманные утра и изменчивая дневная температура.

Ранее « Комсомолка» сообщала, что в предстоящие дни в регионе ожидается потепление до +26 градусов. При этом ночи будут по-осеннему холодными.