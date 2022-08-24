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Общество24 августа 2022 4:36

Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Кузбассе

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Кузбассе.

Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Кузбассе.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году в Кузбассе август начался как лето, а заканчивается как осень. Об этом рассказали в кемеровском гидрометцентре.

По словам синоптиков, сентябрь, судя по предварительному прогнозу, продолжит прохладную эстафету августа. В начале месяца ожидаются холодные ночи, туманные утра и изменчивая дневная температура.

Ранее « Комсомолка» сообщала, что в предстоящие дни в регионе ожидается потепление до +26 градусов. При этом ночи будут по-осеннему холодными.