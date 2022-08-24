Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Кузбассе.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В этом году в Кузбассе август начался как лето, а заканчивается как осень. Об этом рассказали в кемеровском гидрометцентре.
По словам синоптиков, сентябрь, судя по предварительному прогнозу, продолжит прохладную эстафету августа. В начале месяца ожидаются холодные ночи, туманные утра и изменчивая дневная температура.
Ранее « Комсомолка» сообщала, что в предстоящие дни в регионе ожидается потепление до +26 градусов. При этом ночи будут по-осеннему холодными.