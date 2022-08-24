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Общество24 августа 2022 4:58

Празднование Дня шахтера в Кемерове покажут в прямом эфире

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Во всем Кузбассе пройдут торжественные мероприятия в честь Дня шахтера. Так, в Кемерове 26 августа основные празднования развернутся на Московской площади. Все, что будет происходить там, покажут с 18.00 в прямом эфире телеканала «Кузбасс 1» (21 кнопка во всех кабельных и интернет-сетях)

Также прямой эфир можно посмотреть на сайте. Кроме того, трансляция будет доступна и в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники».

Напомним, что «Комсомолка» опубликовала программу празднования Дня шахтера в Кузбассе.