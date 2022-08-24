32 тысячи кузбасских женщин прошли маммографию возле дома

Фото: пресс-служба АПК.

Передвижные маммографы Кузбасса обеспечили около трети обследований женщин Кемеровской области (32 тысячи из 100 тысяч) на онкологические заболевания молочных желез. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Проходить маммографический скрининг для раннего выявления онкологических заболеваний молочной железы рекомендуется всем женщинам старше 40 лет раз в два года. Но жительницам удаленных территорий часто бывает сложно добраться до больницы, где проводят такие обследования. Для доступности медицинской помощи в сельские территории и выезжают передвижные маммографы, услуги которого можно получить предоставив полис и паспорт.

Современные цифровые аппараты фиксируют даже небольшие новообразования размером от 5 мм, то есть на еще на первой-второй стадии рака. Благодаря ранней диагностике у женщин возрастают шансы на выздоровление и длительную полноценную жизнь.