В Кемерове два человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи

Фото: ГУ МВД по Кузбассу.

В Кемерове полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что ДТП случилось 24 августа около 01.12 на перекрестке улиц Суворова и Мариинская. Столкнулись автомобиль Lada Priora и машина скорой медицинской помощи.

Предварительно, 18-летний водитель Lada Priora, не имеющий водительских прав, не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, и произошло столкновение.

В автоаварии пострадали два человека: 21-летняя пассажирка Lada Priora и 46-летний медработник-женщина. У водителя легкового автомобиля также отсутствовал полис ОСАГО.

Сотрудники ГИБДД составили протоколы в отношении водителя Lada Priora. Молодому человеку грозят административные штрафы на общую сумму 15 800 рублей. Полицейские проводят проверку и устанавливают подробности ДТП, степень причиненного вреда пострадавшим.