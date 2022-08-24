В Кузбассе стартовала вакцинация против гриппа

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В Кузбассе на этой неделе стартовала вакцинация против гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

Дмитрий Беглов отметил, что в регион поступило 507 710 доз вакцины: «Совигрипп» для взрослых - 383 680, вакцина «Ультрикс квадри» для детей - 119 030 доз, вакцина «Ультрикс квадри» для беременных женщин - 5000 доз.

- Уважаемые кузбассовцы, чтобы вакцинироваться, обращайтесь в поликлиники по месту жительства! Вакцинация - лучшая защита! Впереди сезон простуд. Сезонный рост заболеваемости неизбежен, поэтому важно предпринять все возможное, чтобы сохранить самое ценное - здоровье, - добавил министр здравоохранения Кузбасса.

Одна из жительниц поинтересовалась, через какое время после вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно ставить прививку против гриппа?

- Рекомендуемое специалистами время перерыва между курсом вакцинации от COVID-19 и прививкой от гриппа составляет один месяц. Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, - сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.